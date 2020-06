Hellas Verona-Cagliari 2-1

Silvestri 6: primo tempo di buona attenzione. Nella ripresa soffre delle disattenzioni della propria difesa.



Rrahmani 6: fa il suo senza però la cattiveria necessaria per pungere anche sulle ripartenze la difesa avversaria.



Empereur 6,5: buona gara, di carattere e forza. Padrone della difesa e bene negli anticipi.



Kumbulla 5,5: poteva fare sicuramente di più. Un poco pesante sulle chiusure in velocità, perde il tempo del contrasto in più occasioni.



Faraoni 6: bene soprattutto nel primo tempo con recuperi e contrasti sempre al tempo giusto. Secondo tempo meno reattivo ma comunque efficace.



Badu 6,5: fa bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Buona tenuta fisica.



Amrabat 6: parte forte poi si spegne un poco ma rimane sempre pericoloso con la sua tecnica. Quando sarà a pieno ritmo tornerà a livello sicuramente alti.



Lazovic 5,5: giocare a volte molto approssimate, con passaggi poco precisi.

(dal 40 s.t. Dimarco: s.v)



Verre 6,5: bellissimo assist e belle giocate che finalizzano spesso l’azione.

(6’ s.t. Veloso: s.v.)



Borini 4: entrata da rosso inspiegabile, sul doppio vantaggio. Impossibile da scusare

Di Carmine 7: grande doppietta e partita quasi perfetta.

(8’ s.t. Zaccagni 6: non crea particolari azioni pericolose ma la sua presenza in area è sempre importante.)





ALL.: Juric 6,5: Hellas che sa soffrire e vincere. Riprende a buoni ritmi segno che la ripartenza non sarà troppo in salita