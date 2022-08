Montipò 5,5: viene letteralmente bombardato da più parti. Fa quello che può.Dawidowicz 5: fuori condizione, spesso in ritardo nei contrasti e fuori posizione. Poco apporto anche in fase offensiva.Gunter 4: troppo debole nelle chiusure. Pochissima cattiveria e volontà. Specchio della gara generale della sua squadra.Ceccherini 6: inizia con il piglio, ma esce troppo presto.(dal 25' p.t. Magnani: 5: entra poco in partita. Impiega molto a trovare la quadra e non è efficace nemmeno sui contrasti ficisi. dal 1' s.t. Amione 4,5: totalmente fuori condizione, disordinato e impreciso.)Faraoni 4,5: si scontra con la difesa avversaria. Salta poco l'uomo e si fa vedere poco in attacco. Espulso nel secondo tempo, forse un poco ingiustamente.Tameze 5,5: nel primo tempo cerca di tenere a galla la baracca. Poi crolla anche lui non vedendo corrispondere dai compagni la sua stessa intensità.(dal 26' s.t. Barak)Hongla 5: va e viene tra i reparti. Fa quello che può, poi perde la quadra e non si capisce bene la sua posizione in campo.Ilic 4: sembra lo spettro negativo del giocatore ammirato l'anno scorso. Per lui era una delle partite per mettersi in mostra in chiave mercato. Fallisce su tutti i fronti. Troppo compassato, impreciso nei passaggi e mai in partita.Lazovic 5: viene stoppato con troppa facilità, inconsistente nella manovra e molto lento.Henry 6: l'unico che combatte finché può Prende un palo e va vicino al gol più di tutti i suoi compagni.(dal 15' s.t. Piccoli 4,5: entra ma fa davvero troppo poco. Praticamente nulla.)Lasagna 5,5: segna e poi sparisce dalla manovra offensiva.(dal 24' s.t. Duric: s.v.)All: Cioffi. 5: nuovo allenatore e ancora le idee di gioco devono vedersi. Quello che preoccupa però era la completa confusione della squadra.