Hellas Verona- Fiorentina 1-0

Silvestri 6: poche occasioni davvero pericolose da sventare, ma sempre attento e pronto.



Rrhamani 6,5: sempre costante nelle marcature e nell’aiuto ai compagni. Buona spinta in avanti.



Bocchetti 5,5: qualche incertezza di troppo in fase di spinta viola, con distrazioni che potevano costare qualche pericolo in più.



(36’ s.t. Dawidovic: s.v)



Gunter 6: senza infamia e senza gloria, una partita giocata in modo ordinato.



Faraoni 6,5: nonostante l’ammunizione, non si tira mai indietro nei contrasti e gioca bene con i compagni . Grande carattere.



Amrabat 6,5: altra grande gara, di corsa e di tecnica. Sempre più in crescita.



Pessina 5,5: poteva fare di più. Primo tempo dove ha dimostrato di essere più al centro de gioco.

Lazovic 6,5: non sbaglia un passaggio e regala assist ai compagni.

Salcedo 6: gioca bene ma si spegne negli ultimi momenti della sua gara.

(22’ s.t. Zuccagni: s.v.)



Verre 6: ancora troppo poco per far male agli avversari. Non delude ma può sicuramente fare di più, soprattutto sotto porta, con più cattiveria.



Di Carmine 7: fisico e tecnica, in una gara che lo vede protagonista anche con il gol decisivo. Bella prestazione.

(37’ Stepinski: s.v.)





All. Juric 6,5: squadra che riesce a vincere ed anche soffrire. Altra bella prova dei gialloblù che si confermano in ottima forma.