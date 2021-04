può poco contro il gol subito, ma fino a prima non aveva rischiato molto.Dawidowicz 6: ci mette un poco a carburare e quando entra in partita forse poteva spingere con maggior continuità.soffre la fisicità avversaria e nel finale si fa battere di testa da Milinkovic, che lo surclassa con la sua prestanza fisica.tanta corsa e tanta attenzione sugli avversari, contro un Immobile davvero indemoniato. Regge la baracca lui e quando esce, la sua mancanza si sente.(dal 31' s.t.fa il suo, senza rischiare troppo.)fatica a trovare spazio in avanti, spesso più attento alla fase difensiva. Il Verona infatti spinge molto di più dalla parte opposta.fa a sportellate con metà squadra avversaria, subendo spesso il fallo. Abbastanza bene anche negli inserimenti, giocando spesso a favore dei propri compagni.a centrocampo prova a dettare i ritmi di gioco, ma non è impeccabile nelle giocate, soprattutto quelle finali. Doveva forse essere più preciso ed intraprendente.(dal 24' s.t.più lucido rispetto al compagno, aiuta la squadra e tiene i reparti corti.)primo tempo un poco sotto tono, poi trova la sua posizione e fa meglio. Peccato che spreca troppo quando entra in area di rigore.gioca ai suoi livelli per i primi venti minuti, poi sparisce dal campo. Non si rende più pericoloso e spesso si nasconde dietro le maglie avversarie.(dal 40' s.t..)fa avanti e indietro per tutto il campo, dando grande aiuto ad entrambe le fasi di gioco. Gli è mancato però la conclusione sotto porta, quasi sempre murata dalla difensa laziale.(31' s.t.non trova il gol sperato, ma fa praticamente reparto da solo. Combattivo, fa a sportellate con tutta la difesa avversaria. Tiri in porta però, nessuno e questo pesa.(dal 40' s.t.: Verona che gioca sempre con i reparti ben compatti, attendendo e ripartendo per creare difficoltà agli avversari. Gli è mancata quella lucidità in attacco per concretizzare il tutto.