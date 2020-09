Hellas Verona-Udinese 1-0



Silvestri 6: in alcune occasioni poteva uscire con più convinzione, ma risulta comunque efficace.



Cetin 6: gara appena sufficiente per lui, che poteva sicuramente cercare più sovrapposizioni in avanti.



Gunter 6,5: legge bene le giocate avversarie e a intervenire sempre in anticipo.



Lovato 6: non parte bene, ma nel secondo tempo cresce l'intensità delle sue giocate si riscatta.



Faraoni 6: detta il pressing e costringe gli avversari ad azzardare la giocata più difficile.



Veloso 6,5: spinge molto e grazie alla sua tecnica offre palloni sempre interessanti per gli avversari.



Tameze 6,5: ancora una gara positiva per lui, sempre attento e propositivo quando i gialloblù si distendono in avanti.

(dal 45' s.t. Dawidowicz: s.v.)



Dimarco 5,5: si è visto poco oggi nelle trame dell'Hellas, a parte qualche conclusione poco insidiosa.



Barak 6,5: corre tanto e combatte su ogni pallone. Partita giocata a grandi ritmi, che sicuramente può ripetere.



Zaccagni 7: grandi applausi per lui, meritati. Incarna lo spirito combattivo di questa squadra e si rende ancora una volta protagonista.

(dal 32' s.t. Colley 6,5: entra alla grande, gestendo numerosi palloni e creando pericolosità.)



Di Carmine 5,5: sfortunato per l'infortunio subito, ma sino a quel punto non si era reso particolarmente pericoloso.

(dal 39' p.t. Favilli 6,5: primo gol in serie A che con grande astuzia riesce a sorprendere Becao sfruttando una deviazione di Faraoni. Gol che

incorona una buona prestazione per lui.).





All. Juric 6,5: Hellas che si conferma con un'altra ottima prestazione. Juric gioca bene le sue carte e ancora una volta i suoi cambi sono decisivi.