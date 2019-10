Parma-Hellas Verona 0-1



Silvestri 7,5: bella parata nel primo tempo sul diagonale di Gervinho; si fa trovare pronto nelle uscite alte; salva più di una volta il risultato nella ripresa



Rrahmani 6: ci mette il fisico e vince diversi contrasti, contiene Gervinho sulla fascia



Krumbulla 6,5: un gol di testa negato grazie al grande intervento di Sepe, buona personalità nella difesa a tre



Gunter 6: il Parma attacca spesso dal suo lato con Karamoh, il difensore se la cava con chiusure tempestive



Lazovic 7,5: un eurogol che si insacca alle spalle di Sepe; partita di sostanza in mezzo al campo



Veloso 6: lotta con i difensori crociati e ci mette l’esperienza per uscire da situazioni di ripartenza



Ambrabat 6,5: fisicamente sovrasta il centrocampo Ducale; vince spesso i duelli con Kucka



Faraoni 6: qualche spunto sulla fascia destra, aiuta spesso il terzino quando Gervinho accelera



Verre 6,5: cerca di approfittare degli errori difensivi del Parma per cercare la via del gol



(Dal 16’ s.t. Pessina 6: entra e aiuta la sua squadra a raggiungere la vittoria)



Salcedo 5,5: il meno incisivo dei suoi sotto porta; a fine primo tempo viene sostituito



(Dal 1’ s.t. Zaccagni 6,5: decisive le sue ripartenze in velocità)



Stepinski 6: giovane dalle qualità indiscusse, gioca spesso di rimessa facendo salire la squadra





All. Juric 7: affronta il Parma senza paura, vince uno scontro diretto importante in chiave salvezza