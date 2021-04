: bravo a distendersi sul destro di Verre, non può nulla sulla sassata di Jankto, mentre è strepitoso qualche istante dopo sempre sul centrocampista ceco blucerchiato. Errore in uscita nel finale per il gol che chiude il match.: ruvido e fisico, alcune disattenzioni ma nel primo tempo non soffre nulla, nella ripresa fatica di più.: partita arcigna, ma tutto sommato positiva. I doriani gli vanno via raramente, e i gol originano da situazioni in cui l’ex Genoa centra poco.(dal 32’ s.t.: senza infamia e senza lode, entra quando il Verona è tutto sbilanciato in avanti).: altra prestazione convincente. Non ci sono acuti, ma neppure clamorosi problemi. Soffre dopo l'ingresso di Candreva, ma riesce a tenere.: pronti via, cerca il gol con il destro. Buon primo tempo in fase di spinta, in avvio di ripresa invece lascia troppo spazio a Jankto quando il numero 14 doriano conclude nel cuore dell’area di rigore. Il voto è una media tra le due frazioni.: gara generosa, un suo recupero con spallata salva i gialloblù. Spende tanto, Juric lo toglie per restituire velocità al centrocampo, ma il Verona sparisce da quel momento.(dal 13’ s.t.: entra bene, ma commette un’ingenuità clamorosa lasciandosi superare da Keita in velocità e stendendo in seguito la punta blucerchiata, causando il rigore trasformato da Gabbiadini).: arretrato a centrocampo perde un po’ della sua pericolosità, rispetto a quando può muoversi un paio di metri più avanti. Juric fa questa scelta per necessità, probabilmente se potesse non la ripeterebbe.(dal 32’ s.t.: entra per tenere alta la squadra e provare l'assedio nel finale).: si presenta con una punizione splendida ad infilare Audero. Ha gamba e corsa, la Samp soffre le sue folate.: ha sulla testa la palla del raddoppio, ma non riesce a dare forza. Si muove bene, fa da collante tra centrocampo e attacco, e spesso lo ritrovi pure in difesa a coprire. Crea pericoli e dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa nel tempo a sua disposizione.(dal 13’ s.t.: un'altra cosa rispetto a Zaccagni. Decisamente meno pericoloso e creativo, si fa pure stoppare in alcune ripartenze).: sulla carta lui e Zaccagni sono due trequartisti, in sostanza invece li trovi quasi sempre a sostegno di Lasagna, pronti a rinculare quando gli avversari avanzano. Comincia bene, si perde sulla distanza.(dal 36' s.t.: splendido lavoro in avvio, una sua sterzata in area però non viene premiata dai compagni. Ha un paio di occasioni potenziali, non trasformate in pericoli reali, ma il suo è gioco di estremo sacrificio e aiuto. Però da un'attaccante ci si aspettano pure i gol.All.: il suo voto rappresenta la partita dei suoi ragazzi. Il primo tempo del Verona è splendido, la squadra veneta sembra mossa con il joystick dall'allenatore, e meriterebbe almeno un altro gol. I gialloblù entrano nella ripresa distratti, e la Samp punisce subito questa disattenzione. I blucerchiati approfittano dello slancio, il Verona sparisce dal campo e chiude con un passivo forse troppo pesante.