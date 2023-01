- Salva in più occasioni il Verona. Su questo punto c'è soprattutto la sua firma.- Contiene l'esuberanza fisica di Beto. Provvidenziale quando ci mette una pezza su Udogie. Sul gol di Samardzic anche lui è in ritardo.- Fa a sportellate con i due attaccante dell'Udinese. Vince parecchi duelli. Anche quando i padroni di casa premono sull'acceleratore tiene bene botta.- Il più in difficoltà della retroguardia veronese. Bocchetti se ne accorge e corre ai ripari. Dal 46’- Il muro dell'Hellas regge anche nella ripresa.- Ha il compito di non lasciare spazio a Udogie. L'esterno bianconero spinge parecchio, lui gioca una partita tutta in difesa. Dal 57’ T- Sempre in protezione del risultato. Entra con il piglio giusto e non commette sbavature.- Fa parecchio filtro, andando a recuperare parecchi palloni.- Pressa molto gli avversari, anche lui fa una partita tutta votata alla difesa. Nella ripresa soprattutto a metà campo non si passa. Dal 57’- Altro buon ingresso. Nella ripresa il Verona è solido.- Fortunato quando la sua conclusione viene deviata da Becao in gol. E' uno dei pochi a proporsi in avanti, mettendo qualità nelle giocate.- Ex poco incisivo. Corre molto ma quando ha l'occasione per colpire sbaglia. Ci mette la solita voglia ma servirebbe maggiore decisione quando l'Udinese concede qualche spazio.- Titolare un po' a sorpresa nella sua Udine. Non riesce a creare molto ma l'impegno c'è. Deve riprendere confidenza con il campo ma le qualità le ha. Dal 72’- Entra e costringe Silvestri ad una gran parata.- I compagni lo lasciano parecchio solo. Tra i tre centrali prova a tenere su il pallone come può. Dall’85’ P- Il Verona fa una partita maschia, tutta in difesa. Porta via un ottimo punto su un campo davvero difficile.