: sulla rete subita può davvero poco, mentre per il resto della gara è chiamato anche a qualche straordinario.: molto impreciso nelle giocate, con palloni persi in fase difensiva che hanno creato poi pericoli ai compagni.: una partita sufficiente, senza però brillare particolarmente. Nel primo tempo si è mostrato disattento nelle chiusure, mentre nella ripresa ha recuperato alcuni palloni importanti.(dal 44' s.t.: mette in difficoltà Immobile, seguendolo per tutto il primo tempo. Bene le letture difensive.: prima parte di gara non all'altezza, mentre nella ripresa trova maggiori pertugi in cui infilarsi. buona la conduzione palla al piede.: non brilla affatto. Quasi sempre anticipato sul nascere, fatica a trovare la posizione e gli spazi giusti per le giocate.(dal 12' s.t.: regge meglio la squadra, mettendosi esattamente tra difesa e attacco. Buon perno.): doppio giallo abbastanza sciocco che gli procura l'espulsione. Per il resto molta confusione.: ha lampi di grandi giocate, soprattutto in contropiede veloce. Serve forse quel pizzico di continuità durante l'arco della gara.: primo tempo giocato con molta difficoltà, sulla falsa riga della squadra. Esce nella ripresa per cambio di tattica.(dal 31' s.t.: buon impatto sulla gara, al servizio dei suoi compagni): lotta spesso su molti palloni, cercando di far salire la squadra come può. Buon carattere.(dal 1' s.t.: prova a dare quel supporto necessario alla fase offensiva, trovando anche alcune buone giocate negli spazi.): è il perno del fronte offensivo e lotta e combatte come può. A volte lasciato troppo solo o non seguito a dovere.(dal 12' s.t.: altro subentro dalla panchina, altra patita cambiata. Gol che vale un pareggio importantissimo e una prestazione davvero da gladiatore.): Duda poteva e doveva essere sostituito molto prima perché già ammonito. Un risco troppo pericoloso. Buona invece la scelta di Henry dalla panchina al momento giusto.