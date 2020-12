: poco colpevole sui gol presi, salva in altre occasioni la propria squadra ad un passivo maggiore.: in fase difensiva fa buona guardia sulla propria fascia contro cliente tutt'altro che semplici. Non si fa vedere molto in sovrapposizione offensiva.(dal 31' p.t.: esce per infortunio, ma la partita sino all'uscita non è pienamente convincente. Troppo aggressivo nelle entrate e poca lucidità.(dal 14' s.t.: qualche sbavatura soprattutto sui palloni alti. Serviva sicuramente più attenzione.): cerca di lottare su tutti i palloni. Corre molto e fa spesso a sportellate con Vidal, anche se sul finale Lukaku vince nettamente le azioni in velocità.: uno dei migliori dei suoi, in una gara sicuramente giocata più nella propria metà campo. Prova a contrastare sul nascere le azioni avversarie anche a costo dell'errore.buona intesa con il compagno Tameze, lotta e cerca il filtrante per spezzare il gioco.: sul suo lato gioca bene, proponendosi sia in fase offensiva che in fase difensiva.: sicuramente meglio nel primo tempo, quando il pressing dell'Inter era meno oppressivo. Nella ripresa tocca infatti molti meno palloni e sbaglia alcuni cross importanti.: a parte qualche tiro pericoloso da calcio da fermo, poche giocate degne di nota.6: si muovo molto nel fronte offensivo, spendendo tutte le energie che in questo periodo riesce a usare.(dal 8' s.t.partita sufficiente, senza strafare, ma dedicata soprattutto alla fase difensiva.): nel primo tempo cerca di trovare i propri spazi, anche se la fisicità degli avversari non gli consente di creare molto. Secndo tempo poco in vista.(1' s.t.: furbo nell'occasione del momentaneo pareggio, fa spola tra attacco e difesa. Tanta corsa e voglia di farsi vedere.): poche azioni pericolose degne di nota. Troppo nascosto dietro le maglie avversarie, viene quasi sempre annulato.(dal 8' s.t.: ancora poco inserito negli schemi di gioco, si avverte che non ha ancora ben in mente la sua posizione precisa. Serve ancora tempo per ambientarsi.): Verona che nonostante le tante assenze cerca di fare il possibile contro una squadra sicuramente più forte. Tanta corsa e tante energie spese, con cambi forse fatti un poco troppo in anticipo.