qualche incertezza nelle uscite alte, ma comunque chiude la porta quando serve.soffre Messias e degli altri attaccanti avversari più nel secondo tempo, complice anche la stanchezza.grande forza fisica nei contrasti, a volte anche troppo irruenti, ma comunque efficaci.(dal 20' s.t.entra in una fase di gara difficile, con il Crotone in forte spinta, ma non soffre troppo e riesce ad essere incisivo.)chiusure praticamente perfette, anche rischiando il contrasto duro. Viene cambiato per evitare la doppia ammunizione.(dal 2' p.tgara di alto livello, con continue falcate dalla propria trequarti sino all'area avversaria, che confermano la guarigione dall'infortunio.)ottima prova per tutti i 90' minuti, anche quando il Crotone spinge al massimo.buone chiusure ai margini dell'area di rigore che salvano la squadra da possibili pericoli. Qualche cosa in più in fase di impostazione si poteva fare, ma è cresciuto molto durante tutta la gara.buon lavoro tra le due fasi di gioco, anche sotto pressione. Bene l'intesa con Dimarco.qualche sbavatura soprattutto in fase difensiva, che lascia libera la marcatura sugli attaccanti avversari. Per il resto tanta corsa in avanti e grande intesa con Zaccagni.partita di grande sacrificio per lui, per tutti i 90 minuti.prova sempre la giocata e quando prende il pallone dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa di pericoloso.(dal 30' s.t.traversa clamorosa nel finale e una gara giocata ad alta velocità per spezzare la difesa avversaria.)miglior partita da quando è in gialloblù, combatte su ogni pallone e segna anche un bel gol.(dal 20' s.t.Verona che gioca e sa soffrire. I cambi danno respiro e dimostrano sempre la voglia di giocare e non aspettare l'avversario.