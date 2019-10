Hellas Verona-Sampdoria 2-0 (primo tempo 1-0)



Silvestri 6,5: belle parate da più posizioni ravvicinate, soprattutto su Quagliarella.



Rrahmani 6: un poco sotto tono rispetto al resto delle gare, ma non gioca male.



Kumbulla 7,5: migliore in campo dei suoi. Gol e grande partita, giocata in modo solido e compatto con i porpri compagni di reparto.



Gunter 6: si lascia scappare qualche marcatura su Quagliarella, soprattutto sui calci piazzati.



Faraoni 6,5: bella propensione in avanti, con falcate che finiscono quasi sempre in bei assist.



Veloso 7: trova la deviazione di murru che gli regala la gioia del gol. Bene a centrocampo.



Amrabat 7: tanta corsa e tanta tecnica, soprattutto nel primo tempo dove fa ammattire i difensori avverari. Conferma di essere in grande crescita.



Lazovic 5,5: un poco nervoso, si lascia andare in qualche intervento di troppo.

(dal 11' s.t. Vitale 6: gioca elementare ma efficace.)



Salcedo 6,5: gioca bene con i compagni e si propone spesso negli spazi.

(dal 25' s.t. Verre: s.v.)



Pessina 6: qualche errore tecnico sotto porta, che non pregiudica la sufficienza. Poteva sicuramente fare meglio.

(dal 42' s.t. Henderson: s.v.)​



Stepinski 6: prova a rendersi pericoloso, ma manca ancora quella freddezza necessaria per spaventare davvero la difesa avversaria. Il lavoro difisico però ripaga di questa mancanza.





All. Juric: 7: Hellas padrone del campo. Quando sembra perdere concentrazione nel secondo tempo, l'allenatore sprona al massimo i suoi tenendoli sempre in partita. Grand Verona