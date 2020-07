nonostante i due gol subiti, sui quali poco poteva fare, gioca sempre con grande attenzione.soffre abbastanza le incursioni di Candreva in area, ma nella ripresa gioca sicuramente meglio e con più sicurezza.lavora bene di fisico, anche rischiando qualcosa in più nelle entrate, ma contro gente come Lukaku doveva farlo.qualche imprecisione nelle chiusure.(39' s.t.)​senza infamia senza lode. Gioca una buona gara nel primo tempo, poi si nasconde un poco dal gioco.tantissimi palloni toccati e sempre al centro del gioco. Fondamentale anche il lavoro difensivo che sporca spesso la manovra interista.pecca di lentezza in alcune giocate, soprattutto quando la sua squadra si distende in contropiede. In attacco invece c'è sempre e segna il gol importantissimo del pareggio.primo tempo ottimo, poi sfortunato nella deviazione che costa un autogol. Esce per stanchezza ma partita comunque ben giocata.(21' s.t.gioca molto di sponda per i compagni e anche se le sue giocate sono semplici sono comunque efficaci.tanta corsa e tanta forza durante tutta la partita. Gol che incorona per lui una serata davvero positiva.(39' s.t.combatte bene in attacco, anche se con i difensori avversari non è semplice.(9' s.t.bene il suo apporto offensivo, dando più opzioni ai propri compagni sulle giocate offensive.).gara sempre sotto controllo, cambi giusti e al momento giusto. Ancora una volta dimostra di avere le redini della squadra sempre ben strette anche quando le cose non vanno per il meglio. Un'altra impresa targata Juric.