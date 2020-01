Hellas Verona-Lecce 3-0 (primo tempo 2-0)



Silvestri 6: praticamente spettatore non pagante. Poche pericolosità davanti alla sua porta.



Rrahmani 6: aggressivo al punto giusto nelle uscite sugli attaccanti leccesi e buon apporto anche in fase offensiva.



Kumbulla 6: qualche piccola incertezza ad inizio gara, ma nel complesso non fa correre rischi alla propria difesa.



Dawidowicz 6,5: un gol molto bello di testa e una prestazione da vero mastino. Un'arma in più per i calci piazzati



Faraoni 5,5: qualche cenno di troppa aggressività in alcuni frangenti e alcuni errori di posizione.



Ambrabat 6,5: altra buona gara del centrocampista gialloblù. I suoi spunti uno contro uno fanno spesso male al lecce e cerca spesso anche la battuta da fuori.

(dal 43' s.t. Badu: s.v.)



Veloso 6,5: gioca molto bene con i compagni di reparto e cerca spesso l'assist per finalizzare l'azione. Cosa che gli riesce bene anche per in occasione del secondo gol.



Lazovic 7: partita di alto livello. Assist e sempre al centro della manovra gialloblù. Bene l'intesa con Pessina.



Pessina 7: ottima gara anche per lui, che si dimostra molto bravo negli inserimenti e nelle sovrapposizioni. Gol che incorona la prestazione.



Verre 5,5: un poco sotto tono rispetto alle altre gare. Poco preciso nei passaggi e troppo lezioso nei contrasti.

(dal 3' s.t. Borini 6: prima partita per l'ex Milan che dimostra subito la sua gran voglia di tornare in campo.)



Di Carmine 6: fa molto lavoro "sporco", crando gli spazi per i compagni.

(dal 28' s.t. Pazzini 6,5: freddo sul dischetto e gara di grande carattere.)





All. Juric 6,5: Juric amministra al meglio una partita che già dai primi minuti ha visto un Verona aggressivo e voglioso di vittoria.