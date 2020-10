non risca eccessivamente ma si fa trovare pronto sugli acuti avversari.gioca bene entrambe le fasi, con particolare attenzione sui ripiegamenti difensivi.soffre un poco le giocate di Pandev, ma nel complesso una gara sufficiente.a parte qualche errore in fase di ripiegamento, gioca con impegno e giusta cattiveria.(dal 22' s.t.non sempre lucido nelle coperture, ci si poteva aspettare di più. )ripulisce spesso i palloni sporcati da deviazioni dei propri compagni. Bene anche in fase offensiva.primo tempo sicuramente meglio, poi la stanchezza la fa da padrona e sparisce dal campo.(dal 36' s.t.troppi errori di misura e poco al centro dell'azione. Poteva sicuramente fare meglio.sfrutta molto bene la sua velocità, inserendosi negli spazi e creando molte difficoltà agli avversari. Pecca solamente sull'ultima scelta, a volte la più complicata, a volte quella più sbagliata.anche lui sfreccia spesso sul suo lato per trovare le imbucate vincenti, anche se sotto porta non è lucido come dovrebbe.(dal 36' s.t.ci prova spesso, anche dalla distanza, ma poteva fare meglio, alla luce delle sue buone doti tecniche, con più precisione e cattiveria.cerca di farsi largo tra le maglie dei difensori avversari ma sbatte contro il loro muro, soprattutto su Bani.(dal 15'prova a prendersi sulle spalle la squadra sin da subito, ma non si rende molto pericoloso. Premiato l'impegno.)la squadra gioca bene e mantiene il pallino del gioco grazie anche alle sue direttive. Giusti i cambi in una fase di gioco dove la stanchezza ha predominato.