Sassuolo-Hellas Verona 3-3







Silvestri 6,5: non si tuffa una volta nei primi quarantacinque minuti. Solo un tiro di Haraslin deviato in angolo da un compagno. Nella ripresa parata di altissimo livello sulla bella conclusione di Muldur, poi i due gol di Boga su cui non può nulla, infine almeno altri tre interventi decisivi prima della fucilata all’incrocio di Rogerio. Protagonista malgrado tutto.



Rrahmani 5,5: è il difensore più impegnato nel primo tempo. Si aspettava Boga, ma Haraslin lo fa tribolare ugualmente. Nella ripresa entra il dribblomane e accusa il colpo pure lui.



Gunter 6: assieme a Kumbulla deve gestire la coppia di attaccanti neroverdi Defrel e Caputo. Dura star dietro alle loro continue minacce. Nella ripresa cala.



Kumbulla 6: viene ammonito al 14’ per una trattenuta su Defrel, salterà il prossimo match contro il Parma. Nessuna sbavatura a parte questo fatto.



(dal 1’ s.t. Empereur 6: l’uscita di scena di Kumbulla indebolisce la difesa, ma lui non ha grosse colpe tutto sommato)



Adjapong 5,5: inizialmente più timido del collega Lazovic, poi prende coraggio e supera le emozioni da ex. Quasi sempre rintuzzato quando arriva al cross. Ingannato dal mancino di Boga nell’uno a uno neroverde.



Amrabat 6,5: solito motorino, con e senza palla. E quando ce l’ha, non gliela togli mai.



Veloso 5,5: stranamente impreciso sulle palle inattive. Il caldo lo mette alla prova, risponde col carattere e la grinta.



(dal 22’ s.t. Badu 5,5: entra per dare sostanza al centrocampo, si fa saltare da Rogerio nell’azione del 3-3)



Lazovic 7,5: bel duello tra lui e il giovane Muldur. Dopo quattro minuti rischia già di firmare un assist, cala prima dell’intervallo. Nel secondo tempo è letale: dribbla Bourabia al limite e la mette all’incrocio, poi serve un assist perfetto a Stepinski per il raddoppio.



Pessina 6,5: il più in ombra dei tre attaccanti. Probabilmente soffre la posizione sul centrodestra del fronte d’attacco. Meglio da trequartista puro. Riesce comunque a trovare la via del gol approfittando di un errore di Peluso.



Zaccagni 6,5: qualche dribbling gli viene, ma la porta resta sempre troppo lontana. Dà il là all’azione del secondo gol del Verona.



(dal 45’ s.t. Verre sv)



Stepinski 7,5: tante lotte, tanta determinazione, nessuna occasione vera nel primo tempo. Nella ripresa assist e gol di petto.



(dal 15’ s.t. Pazzini 5,5: poca gloria avanzava. Il Verona nella ripresa cala e tocca a difendere anche a lui)



All. Juric 6,5: De Zerbi cala gli assi nella ripresa, lui soltanto delle riserve.