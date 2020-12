L'si conferma ammazza grandi. Dopo aver bloccato la Roma, la Juventus, il Milan e l'Atalanta, ora è toccato alla. Tre punti all'che significano sorpasso in classifica per la squadra di: nel momento del bisogno Silvestri c’è sempre. L’estremo difensore degli scaligeri è decisivo nel finale, prima su Milinkovic e poi su Pereira.: Juric lo francobolla a Milinkovic e lui non delude. Riesce ad annullare il serbo, uno dei migliori centrocampisti della Serie A.: partita attenta del centrale polacco che inizialmente soffre i movimenti di Caicedo, ma la sua partita va in crescendo.: molto bene anche Magnani. Se Lovato annulla Milinkovic lui annulla un cliente scomodissimo come Immobile.: solita partita determinante del capitano gialloblu. Sul primo gol recupera lui la palla su Milinkovic. Nel finale si oppone a tutti i tentativi della Lazio.: Juric lo schiera punta e lui risponde con una prestazione magistrale. Trova anche il gol dell’1-2 su clamorosa ingenuità di Radu. (: il classe ’97 non fa la stessa prestazione di Tameze, ma è comunque utile per i suoi).: partita senza troppi acuti, ma allo stesso tempo anche senza sbavature per il regista portoghese.: all’inizio del primo tempo va in difficoltà con Lazzari, ma il suo rendimento sale. Il vantaggio iniziale è propiziato da un suo tiro destinato fuori, ma deviato da Lazzari.: nel primo tempo probabilmente il peggiore dei suoi, ma anche lui a lungo andare prende ritmo e ci mette del suo per la vittoria finale.: partita di grande intensità e senza troppi spunti per Zaccagni. Al 47’ del primo tempo spreca una grande occasione a tu per tu con Reina. ().: partita di grande sacrificio per il numero 9 degli scaligeri. Determinante il suo pressing che porta all’errore di Radu sull’1-2. ().: il tecnico croato studia alla perfezione la Lazio e la batte. Azzecca tutte le mosse in fase difensiva ed è anche un po’ fortunato in fase offensiva, ma la fortuna, si sa, aiuta gli audaci. Sorpasso in classifica proprio su Inzaghi.