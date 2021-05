non può nulla sul bel gol di Saponara. Per il resto poche parate decisive.alcune disattenzioni sulle ripartenze dello Spezia. Poteva sicuramente dialogare meglio con i compagni, dato che non di rado si lascia l'uomo alle spalle.mette più di una pezza alle imbucate avversarie. Molto bene soprattutto sugli anticipi di testa, prese praticamente sempre da lui. Imperioso.(dal 32' s.t.sfiora la traversa su punizione e fa bene anche la fase offensiva. Tutto fare davvero prezioso, in una posizione non sua per buona parte della partita.manca di intraprendenza in alcuni tratti della partita, ma nel complesso partita sufficiente.uscita da dimenticare. Poco incisivo e spesso anticipato sul nascere. Juric lo mette in panchina giustamente.(dal 1' s.t.: da premiare la sua voglia di esserci su ogni pallone, anche a costo di sbagliare.)fase di interdizione fatta abbastanza bene. La presenza in attacco forse doveva essere eseguita con più sicurezza. Nella ripresa subisce l'assedio avversario.gol e tanta corsa a spezzare in due la difesa avversaria.assist e grandi falcate in attacco che spesso causano più di un problema alla difesa avversaria. Non ha mai paura dell'uno contro uno ed è sempre lucido nelle giocate.(dal 20's.t.non entra in partita. Troppo irruento nelle chiusure e poco attento. Suo l'errore sulla marcatura del gol di Saponara.)ci si aspetta sicuramente di più. Buoni i tempi di inserimento, anche in occasione del gol, ma niente di più. La sua tecnica ci ha abituati a ben altro.(dal 15' s.t.fa vedere tutta la sua esperienza anche e soprattutto nella fase difensiva.)il VAR gli nega la gioia del gol, ma lui combatte e cerca di metterci comunque la firma. Anche se non ci riesce è comunque premiata la caparbietà.(dal 15' s.t.impegnato a tener alta la squadra, non fa molto di più. Poca presenza sotto porta.)cerca di tenere alta la concentrazione dei suoi, ma i cambi, anche se necessari, non migliorano la situazione nel momento di maggior spinta degli avversari.