troppe reti subite, anche se la maggior parte non del tutto in colpa.inizia bene la gara, ma soprattutto nel secondo tempo non riesce ad essere più incisivo nei contrasti difensivi.(dal 34' s.t.marcature troppo larghe e troppo irruento nelle uscite. Immobile fa quello che vuole con lui.mezzo punto sopra il compagno ma nulla di speciale. Anche lui non riesce ad arginare le azioni offensive e si fa travolgere dagli avversari.non entra quasi mai in partita. Lento e prevedibile nelle giocate.(dal 22' s.t.ci mette più carattere nei contrasti anche a costo di sbagliare giocata. Ci prova.)inizi bene, ma nel secondo tempo subisce la costante pressione della squadra avversaria. Non trova spazio necessario per gli inserimenti e spesso viene chiuso in anticipo.(dal 42' s.t. Lucas​: s.v.)unico che prova veramente a far male alla squadra avversaria, anche a giochi fatti.costantemente dietro alle maglie laziali, non si propone e non riesce a concretizzare i palloni disponibili.come il suo compagno, viene annullato dal centrocampo avversario, senza possibilità di esprimersi al meglio.prova a rendere i pochi, sporchi, palloni ricevuti. Unico insieme ad amrabat a lottare fino alla fine.(23' s.t.entra nel momento del maggior bisogno, ma non riesce ad incidere.)lento, prevedibile e mai pericoloso in area avversaria.(dal 42' s.t..)Hellas che parte bene, ma nel secondo tempo si sfalda e viene travolta dagli avversari. Qualche giocatore poteva essere sicuramente cambiato prima.