Verona-Monza 1-3



Montipò 5,5: tanti errori di lettura sulle uscite alte.



Magnani 4,5: partita da dimenticare. In ritardi su molte chiusure e spesso fuori tempo.



Dawidowicz 5,5: soffre molto le incursioni avversarie, soprattutto di Colombo. Poco meglio negli ultimi minuti.

(dal 30 ' p.t. Hien 6: prova a fare qualcosa, anche se la partita è compromessa. )



Faraoni 5: non entra mai in partita. Tanti errori di lettura anche per lui, quasi sempre anticipato in area di rigore.

(dal 30' s.t. Tchatchoua: s.v.)



Terracciano 6: cerca di fare spola tra i due reparti, ingabbiato dai centrocampisti avversari. Qualche azione temeraria da premiare.



Folorunsho 6: inconsistente nel maggior tempo della gara. Regala solo la timida gioia del gol



Duda 6,5: migliore dei suoi. Prova a costruire dal basso e far male alla difesa avversaria.



Doig 5: fatica ad entrare in partita. Sempre molto lento nei passaggi, tanti errori tecnici.

(dal 1' s.t. Hongla 6: meglio del compagno, soprattutto negli ultimi metri. Serve più cattiveria.)



Lazovic 5,5: cerca nei primi minuti di imbandire qualche azione pericolosa, ma si scontro sempre contro il muro avversario.

(dal 20' s.t. Ngonge 6: quando entra offre comunque il suo apporto, velocizzando di più l'azione. Senza però trovare ancora la rete.)



Bonazzoli 5: tanta fatica a trovare gli spazi e i pertugi giusti. Surclassato dalla fisicità della difesa avversaria.

(dal 30' s.t. Saponara: s.v.)



Djuri 5: quasi un fantasma. Non si rende quasi mai pericoloso e perde molti palloni di sponda.





All. Baroni 5: Verona che dimostra una scarsa forma fisica. Lento nell'impostazione e molti errori difensivi. I cambi muovo poco.