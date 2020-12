poco colpevole sui gol subiti, salva il risultato in altre occasioni.non in perfetta forma, soffre le incursioni di Verre e si fa spesso anticipare nei contrasti. Non sufficiente in questa serata.(dal 38' p.t.anche per lui troppe imprecisioni che causano non pochi pericoli nella propria area, salvati poi da Silvestri.(dal 43' s.t.cerca di rimediare agli errori dei propri compagni e si propone anche in fase offensiva quando l'Hellas tenta qualche timido affondo.troppo timoroso nelle giocate, forza spesso la scelta meno facile senza però riuscire a finalizzare il gioco.Barak 4: molto nervoso, si fa espellere per una bruttissima entrata sul ginocchio di un avversario. Il peggiore in campo in questa serata.inizio del primo tempo giocato a buoni ritmi, poi si perde appena la Sampdoria si fa più aggressiva. Giusta la sostituzione.(dal 16' s.t.poteva fare sicuramente di più, soprattutto nelle giocate verticali. Soffre la prepotenza di Ekdal e si nasconde dal gioco.)non è intraprendente come sempre e spesso perde i contrasti a centrocampo.(dal 16' s.t.migliore in campo dei suoi. Lotta e cerca di fare il possibile per costruire giocate pericolose. )quasi mai davvero pericoloso, non riesce a trovare le imbucate giuste.rigore calciato bene e partita da sufficienza piena. Le uniche folate offensive portano la sua firma.cerca di continuo la giusta posizione tra le maglie avversarie, perdendosi però nel momento di chiudere l'azione. Ancora poco convincente.(dal 17' s.t.ci si aspettava di meglio, soprattutto grazie alla sua velocità. Sbatte invece contro il muro difensivo.)Hellas che soffre sicuramente di un calo fisico, dopo una galoppata comunque importante. Juric prova a smuovere i suoi con i cambi, ma anch'essi non cambiano la situazione.