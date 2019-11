Silvestri 6: poche vere difficoltà durante tutta la gara, ma sempre attento quando chiamato in causa.



Rrahmani 6,5: grande propensione in avanti, crea spesso la superiorità numerica.



Kumbulla 6: qualche distrazione soprattutto quando entra Matri per il Brescia, lasciando troppo spazio di manovra all'attaccante avversario.

(16' p.t. Dawidowicz: s.v.)



Empereur 6: tanta forza fisica e bei duelli con Balotelli.



Faraoni 5,5: poteva fare sicuramente qualche cosa in più, soprattutto in fase di ripiegamento.



Veloso 7: grande assist da calcio d'angolo per il gol del compagno e partita giocata con un alto tasso tecnico.

(9' s.t. Pessina 6,5: gara giocata ad alta velocità e gol importantissimo che chiude definitivamente la partita.)



Amrabat 6,5: ancora molta corsa per il giovane gialloblù, che in questa partita si mette molto a servizio dei compagni.



Lazovic 6: alcuni errori di misura sporcano una prestazione comunque positiva.



Verre 6,5: serve più precisione sotto porta. La sua corsa e la sua velocità sono quasi spesso un pericolo per la difesa avversaria.



Zaccagni 6: fa a sportellate con il reparto difensivo avversario, dando un grande aiuto a tutto il comparto offensivo dei suoi.



Salcedo 7: primo gol in serie A e partita giocata con grande ritmo. Qualche errore di scelta, ma alla sua età, 18 anni, tutto è perdonabile.

(34' Stepinski 5,5: ancora poco preciso sotto porta, spesso non legge le potenziali occasioni da rete.)



All. Juric 6,5: Hellas che vince e convince anche quando deve soffrire. Juric non lascia che i suoi mollino la concentrazione e la vittoria così è anche merito suo.