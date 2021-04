può davvero poco sui gol subiti e per di più per poco non deviava il rigore.ritmi più bassi rispetto alle gare precedenti, senza stra fare nelle ripartenze.gara macchiata da varie imprecisioni, soprattutto sulla marcatura a uomo di Vlahovic. Cartellino giallo che dimostra un certo nervosismo.(dal 23' s.t.: meglio del compagno senza dubbio. Più sicuro e più incisivo.)qualche imprecisione in difesa, ma sulla sua fascia lo cercano spesso e offre dei cross che spesso risultano pericolosi.migliore in campo sicuramente, con grandi inserimenti in attacco che tagliano in due la difesa avversaria. ùcome la maggior parte dei compagni, parte bene, poi si spegne poco a poco. Ritmi bassi e poca corsa.(dal 25' s.t.cerca di rendersi utile come può anche con qualche giocata importante.)a parte qualche spunto ad inizio gara, poco e niente. Finisce per incastrarsi tra le maglie viola, senza osare quel che deve in fase offensiva.(dal 15' s.t. Salcedo 6: inizia un poco nascosto tra le maglie avversarie, poi si rende pericoloso in più occasioni, sino al gol che poteva riaprire la gara. )poca corsa e poca progressione palla al piede. Non c'è molta inventiva nelle sue giocate e non dà quel supporto alla fase offensiva che ci si aspettava.(dal 34' s.t.l'ombra del giocatore che si è ammirato sino a qualche partita fa. Distratto e pasticcione nelle giocate, causa il rigore del primo gol che apre la gara ai viola.alti e bassi che non servono a molto. In attacco spreca e non incide.(dal 24' s.t.entra per dare per spaccare la gara in un momento delicato. Fa quello che può, dimostrando sicuramente più corsa rispetto ai compagni.)nel primo tempo sfiora in più occasioni il gol, ma gli manca ancora quella freddezza necessaria per bucare il portiere avversario.squadra palesemente stanca, che gioca a ritmi bassi. Possesso palla sterile, interrotto da qualche folata dei soli noti. Nemmeno le sostituzioni cambiano molto la gara.