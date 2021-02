: più volte miracoloso nel corso del primo tempo. Nella ripresa è sfortunato a deviare il cross di Deulofeu nella propria porta.: soffre le rapide incursioni di Deulofeu. Juric lo sostituisce alla fine del primo tempo.(dal 1’ s.t.: il suo ingresso dà equilibrio all’intera retroguardia): gioca solamente i primi 45’, limitandosi ad allontanare la sfera.(dal 1’ s.t.: è lui a regalare a Molina, con un rinvio scellerato, il pallone che porta al 2-0 finale): si fa scippare il pallone da Deulofeu in occasione del vantaggio friulano, lasciando troppo spazio allo spagnolo.: dalle sue parti Zeegelaar non riesce mai a sfondare ed arrivare sul fondo.: in mezzo al campo soffre un po’ la fisicità di Walace e l’astuzia di Pereyra.(dal 43’ s.t.: il migliore in campo per la formazione scaligera. Importante in fase di possesso e non: salva un gol praticamente fatto su Bonifazi.: costretto spesso a ripiegare su Larsen, che non gli lascia spazio e lo abbassa anche in fase di ripartenza.: ci prova fino all’ultimo, ma i friulani gli prendono le misure e non lo lasciano andare via.(dal 28’ s.t.: non ha molto tempo per dimostrare le proprie qualità): l’ex della partita è praticamente insistente. Viene letteralmente annullato dalla retroguardia friulana.(dal 1’ s.t.: garantisce fluidità alla manovra ospite): fatica molto tra le maglie bianconere, senza riuscire a trovare i varchi giusti.: sconfitta pesante per la compagine veneta. I cambi non riescono a cambiare risultato al match.