tre reti di passivo, anche se su almeno due poteva poco.: si fa infilare più di una volta dal suo lato. Insicuro sulle chiusure, giustamente sostituito.(10' s.t.entra e si mette subito a disposizione dei compagni. Buona la proposizione offensiva anche se a volte è poco preciso.)qualche buona chiusura ad inizio tempo poi in mezzo non riesce ad incidere come dovrebbe.: marcature troppo larghe e sui contrasti non riesce ad anticipare l'uomo. Giornata da dimenticare.Casale 6: tenta qualche sgrobbata sulla sua fascia per dare respiro alla manovra. In fase difensiva qualche spazio di troppo.(28' s.t.non ha molti minuti a disposizione ma si mette subito a comando del proprio reparto. Poteva forse rischiare di più la giocata.)parte bene, ma dopo dieci minuti si perde per il campo. Quasi nulla sul lato tecnico, si infastidisce e diventa molto nervoso sino a che non viene espulso. Peggiore in campo.spesso anticipato sul nascere, va a sbattere con Zaccagni in un paio di occasioni offensive. Poca presenza in area di rigore.(10' s.t.sicuramente meglio del proprio compagno. Più corsa e grinta sui palloni, con maggior presenza in fase offensiva.)prova a districarsi tra le maglie avversarie, anche con qualche inserimento pericoloso.cerca fino all'ultimo la giocata vincente, anche al costo di sbagliare. Un gran gol a giro gli regala la gioia della prima rete del campionato. Meritatissima. Trascinatore vero.meglio sicuramente il primo tempo, quando trova più spazio per le proprie giocate. Anche per lui però non riesce la finalizzazione.qualche cosa nella prima parte di gara, tra cui una clamorosa traversa, poi sparisce poco a poco, appena gli avversari prendono le giuste misure.(dal 1' s.t.prova a trovare la porta anche da fuori. I palloni davvero giocabili sono però poco e spesso è da solo in area di rigore.)Verona che non trova un risultato utile anche se ha dimostrato buone cose. Qualche errore forse sulla formazione iniziale, a dimostrazione un secondo tempo nettamente differenze.