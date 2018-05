Hellas Verona-Udinese 0-1



​Nicolas 6: incolpevole sul gol subito, mantiene l'attenzione per il resto della gara.



Ferrari 5: troppe disattenzioni, poco reattivo in fase di chiusura.



Caracciolo 6: l'unico a salvarsi del reparto difensivo soprattutto per la buona prestazione nel secondo tempo.



Vukovic 4,5: partita da dimenticare. Il gol subito è praticamente sulle sue spalle,colpevole di lasciare completamente libero

l'attaccante dell'udinese.

(74' Bearzotti: s.v.)



Souprayen 5: fischi alla fine di una partita praticamente inesistente per lui, sia in fase offensiva che difensiva.

(67' Aarons 6: poche giocate ma buone.)



Romulo 6,5: il secondo migliore in campo non solo della partita ma dell'intera stagione. L'ultimo a gettare bandiera bianca anche da già retrocesso.



Fossati 5,5: poca concentrazione sulle ripartenze, spesso perdendo palloni importanti.



Zuculini 5,5: cerca di prendersi il centrocampo sulle spalle ma sbaglia qualche giocata anche elementare.

(58' Danzi 6: entra e dimostra voglia di farsi vedere.)



Cerci 5: troppa imprecisione sotto porta. Quasi mai pericoloso.



Lee 6,5: migliore in campo insieme a Romulo, è l'unico a provare la via del gol.



Fares 5: sempre ingabbiato tra le maglie avversarie, non trova spazi.





All. Pecchia 4,5: Verona già retrocesso ma che sembra non mostrare nemmeno l'orgoglio.