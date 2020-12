grande parata nel secondo tempo aiutato dalla traversa, tiene vivi i suoi come può.qualche insicurezza in fase difensiva quando il Cagliari spingeva molto sulla sua fascia. Nel complesso comunque sufficiente, soprattutto per l'intesa con il proprio compagno di campo.anche se ammonito mantiene sempre la giusta calma e tempismo nei contrasti, nonostante il campo difficile.grandi cavalcate in fase offensiva e lucidità nei contrasti in fase difensiva.grande corsa, ma anche grande attenzione tattica, trovandosi quasi sempre nel posto giusto al momento giusto.ci si aspettava qualcosa di più da lui, poco nel cuore dell'azione e con scelte di gioco spesso non eseguite al meglio.(dal 9' s.t.non riesce ad entrare nel vivo del gioco nel migliore dei modi, ma cerca comunque di proporsi ai propri compagni. Premiata la caparbietà.)cerca di dettare come sa fare i tempi del gioco gialloblù ma spesso non riesce a trovare la giocata verticale, specialità della casa. La voglia di farsi vedere però è tanta e per questo la sufficienza ci può stare.sparisce dal campo nella ripresa e giustamente viene sostituito. Buon apporto all'azione anche se in alcune occasioni poteva osare di più.(dal 9' s.t.non pienamente sufficiente. Qualche errore in fase offensiva, che poteva essere sfruttata meglio con inserimenti più convinti.)nel secondo tempo sparisce dal campo, complice anche la marcatura a uomo del Cagliari su di lui. Male anche le giocate da lui scelte, spesso con passaggi fuori misura.ancora una volta il migliore in campo, sempre cercato dai compagni, segna il gol del momentaneo vantaggio.(dal 23' s.t.con il suo dinamismo dà sicuramente più opzioni di gioco ai suoi.)lavora molto per la squadra e combatte su ogni pallone, anche se non riesce a trovare la via del gol.(dal 23' s.t.occasione d'oro dopo dieci minuti con un grande sinistro poco alto sopra la traversa, ma è solo un esempio della buona gara da lui disputata.)Hellas che per un tempo fa quello che vuole, poi si spegne un po' nella ripresa. I cambi comunque hanno aiutato e quindi ancora bravo Juric a leggere la gara.