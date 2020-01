Hellas Verona-Genoa 2-1 (primo tempo 0-1)



Silvestri 6: primo tempo con qualche incertezza nelle uscite, poi si riscatta. Ripresa quasi mai preso in causa.



Rrahmani 6,5: ammonizione che poteva sporcare la sua gara, invece lotta e corre con continuità.



Gunter 5,5: sotto tono rispetto alle partite precedenti. Nel primo tempo si fa anticipare da sanabria per la momentanea rete del vantaggio genoano.



Kumbulla 6: buona gara. Amministra bene il reparto e tappa i buchi lasciati dal compagno.



Faraoni 6,5: gioca sicuramente meglio nel secondo tempo, quando le maglie genoane si fanno meno strette e meno pressanti. Buona corsa e e tecnica.



Amrabat 7: sempre sul pezzo, come ci ha oramai abituati. A centrocampo smista palloni e crea le maggiori occasioni.

(dal 46' s.t. Badu: s.v.)



Veloso 6,5: la collaborazione tattica con Amrabat è perfetta e spesso è al centro della manovra gialloblù. I palloni toccati sono numerosi e si fa vedere anche con tiri da fuori.



Lazovic 6,5: tanta corsa e tanto fisico. Bene anche negli inserimenti sotto porta.



Pessina 6,5: fa da perno tra centrocampo e attacco, muovendosi bene e proponendosi con continuità.



Zaccagni 7,5: ci impiega un poco ad entrare in partita ma quando lo fa è esplosivo. Segna il gol del vantaggio e va spesso sotto porta, creando i maggiori pericoli.

(dal 44' s.t. Pazzini: s.v.)



Verre 7: ottimo supporto al compagno e tanta pericolosità sotto porta. Osso duro per Romero che spesso non riesce a star dietro ai suoi movimenti.

(dal 49' s.t. Dawidowicz: s.v.)





ALL.: Juric 6,5: Hellas che parte con il freno a mano tirato, ma nel secondo tempo riparte alla grande, ribaltando il risultato e mostrando ancora una volta tutto il carattere del suo allenatore.