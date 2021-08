qualche uscita non proprio sicura per un passivo del quale ha però poche colpe.un buon primo tempo, giocando a ritmi veloci in entrambe le fasi. Si spegne nel secondo insieme alla squadra.tiene a bada Dzeko e compagni con la sua fisicità e la sua reattività. Si fa vedere anche in fase offensiva con distese in avanti molto importanti. Esce per un infortunio e la sua assenza si nota.(dal 8' s.t.ci capisce davvero poco. Gli avversari su di lui hanno molto spazio di azione e spesso troppo largo nelle marcature.)buona la prima parte di gara poi si fa sorprendere soprattutto sui palloni alti peccando anche lui di attenzione nelle marcature strette.(dal 30' s.t.entra in un momento concitato del match e non è sicuramente facile contro questi avversari. Correa con lui trova terreno fertile e gli fa capire poco.)combatte e prova a dare una mano ai suoi con qualche lancio lungo e incursione sul proprio lato.(dal 30' s.t.: un guizzo dopo un disimpegno sbagliato dell'Inter e gol che ha fatto sognare l'Hellas per almeno un tempo. In generale buona prestazione anche se quando l'Inter trova la giusta quadra lo intrappola in una morsa davvero stretta.qualche passaggio poco preciso ma nel complesso, grazie al suo fisico, ci mette una pezza su altrettante azioni. Stanco nel finale viene giustamente sostituito.(dal 30' s.t.sbatte contro Bastoni e non riesce a proporsi in avanti con la giusta pericolosità.)sempre molto mobile e tecnico nelle sue giocate. Sulla sua fascia, soprattutto nel primo tempo, crea il panico per la difesa interista insieme a Zaccagni.impalpabile questa sera. Poco lucido e reattivo su praticamente tutti i palloni. L'ombra di se stesso.ancora una volta ci mette tutto il suo animo e la sua tecnica per cercare di scardinare la difesa avversaria. Non riesce a incidere come vorrebbe ma è sempre il motore di questa squadra.non si può certamente rimproverare molto a un ragazzo giovane come lui. Premiata la sua costanza e la sua caparbietà.(dal 16' s.t.pochissimi palloni giocabili e poche occasioni per farsi vedere, ma anche in quelle rare dove arriva un pallone dalle sue parti si dimostra ancora poco in forma.)Hellas che gioca benissimo un tempo di gara, mettendo spesso sotto l'Inter. Poi la qualità degli avversari esce e può fare poco. Buona la lettura nei cambi.