Comincia il campionato diche si sfidano alnella: calcio d'inizio alleQuello dei veneti è un campo fortunato per gli azzurri che sono rimasti imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide (3 pareggi). L’unico successo dei padroni di casa risale al 3-1 del 24 gennaio 2021 mentre l’ultimo pareggio in casa dei gialloblù in Serie A è datato 24 aprile 1988. Conte scioglie le riserve su, escluso dalla gara per un piccolo infortunio. Davanti fiducia ainvece si presenta con molti volti nuovi e la voglia di ripercorrere le orme di

Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Serdar, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.ZanettiMeret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.ConteVerona-Napoli viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara. La gara sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e sul canale 251 del bouquet di Sky. In streaming, sarà visibile su NOW: telecronaca di Stefano Borghi; commento di Blerim Dzemaili.