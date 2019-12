Hellas Verona-Roma 1-3



Marcatori: 17' Kluivert, 21' p.t. Faraoni, 45' p.t. Pellegirini, 48' s.t. Mkhitaryan



Assist: 17' p.t. Pellegrini, 21' p.t. Zaccagni



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina (25' s.t. Veloso), Amrabat, Lazovic; Verre (20' s.t. Salcedo), Zaccagni (35' s.t. Pazzini); Di Carmine. All. Juric



Roma (4-2-3-1): Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under (22' s.t. Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (35' p.t. Perotti); Dzeko. All. Fonseca



Arbitro: Guida



Ammoniti: 28' p.t. Pellegrini (R), 44' p.t. Gunter (HV), 16' s.t. Mancini (R), 19' s.t. Bocchetti (HV), 25' s.t. Diawara (R), 42' s.t. Amrabat