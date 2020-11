poteva forse fare meglio sul gol subito, soprattutto a livello di posizione, anche se il tiro di Boga era indirizzato all'angolino.ha il suo bel da fare contro Berardi, ma si fa trovare quasi sempre pronto in ottima posizione.gioca bene con i compagni, prendendo sulle spalle il proprio reparto e aiutandosi bene con il fisico.sul gol subito troppo spazio lasciato a Boga, che non perdona.buona proiezione in avanti quando la squadra allarga il gioco. Nel secondo tempo però risente molto dell'assenza di gioco della squadra.fa a sportellate con i centrocampisti avversari e si fa trovare pronto su ogni azione che spesso passa dai suoi piedi.poteva puntare un poco di più e osare qualche giocata più complicata.(dal 23' s.t.cerca di darsi da fare per tutta la squadra, lottando su tutti i palloni, anche a costo di sbagliare.)gioca bene tutto il primo tempo, mentre nella ripresa subisce di più la pressione avversaria. Partita comunque suffientein molte occasioni si carica la manovra sulle spalle, cercando i fraseggi con i compagni d'attacco. Bene anche sui calci da fermo.cerca di fare quello che può e di rendersi pericoloso anche con palloni sporchi.(dal 32' s.t.esce per infortunio, in una partita giocata abbastanza positivamente. Non trova la giocata vincente ma gioca molto per la squadra.(dal 41' p.t.disordinato nelle giocate e qualche errore tecnico di troppo.)alla squadra mancavano molti titolari e in più i legni hanno fermato per più volte la gioia del gol. Ha provato a scuotere la squadra, senza successo, ma le colpe sono poche.