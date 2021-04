Il Corriere di Verona fa il punto sul futuro di uno dei talenti di questo campionato: Ivan Ilic dell'Hellas. Il club scaligero lo ha pescato quasi a sorpresa dal Manchester City in prestito e in estate potrà riscattarlo, ma serviranno ben 12 milioni di euro. Lo sconto è possibile da parte dei Citizens, e i gialloblu puntano anche sulla volontà del classe 2001 di restare in Serie A.