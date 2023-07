Rinforzo a zero per l'Hellas Verona, che ha ufficialmente ingaggiato Riccardo Saponara dopo lo svincolo a zero dalla Fiorentina. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno.



Nato il 21 Dicembre 1991 a Forlì, Saponara inizia nel 2004 il suo percorso da calciatore nelle Settore Giovanile del Forlì ed esordisce tra i professionisti nella stagione 2008/09 con la maglia del Ravenna in Lega Pro".