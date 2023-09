L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante Julio. Questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Juan Manuel Cruz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027.



Nato a Buenos Aires il 19 Luglio 1999, Cruz si trasferisce al Banfield nel 2017.



Nel 2019 l’attaccante argentino firma il suo primo contratto da professionista e viene aggregato alla Prima squadra a metà della stagione 2019/2020.



Cruz fa il suo esordio il 19 marzo 2021 in un match vinto contro il Lanùs, aggiudicandosi subito la ‘Classica del Sud’, e realizza il suo primo gol tra i professionisti il 28 luglio 2021 in una partita di Primiera Divisiòn Argentina contro l’Uniòn Santa Fe. Nelle ultime due stagioni l’attaccante ha totalizzato 73 presenze in tutte le competizioni realizzando 11 gol.



Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Julio Manuel Cruz, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".