Il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro: "Penso di aver ancora qualcosa da dare in campo. Comunque durante la pausa dovuta al lockdown ho partecipato al corso online per gli allenatori. Mi sono portato un po’ avanti, anche se non so se lo vorrò fare quando smetterò. Inizio a sentire la mancanza della mia famiglia quando siamo in ritiro. Invece mi stimola ancora la competizione, anzi adesso ancora più di prima".