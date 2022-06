Ci siamo, o meglio, ci risiamo. La telenovela attaccante è iniziata ufficialmente oggi in concomitanza con il riscatto di Simeone. Sembrerebbe un paradosso è vero, ma dalle notizie che arrivano,Insomma, se fosse davvero così, la casella della punta centrale si ritroverebbe di nuovo vuota.la speranza è quella di avere una linea sicura e soddisfacente per arrivare ad un profilo offensivo che da troppo tempo manca a questa squadra.Da Di Carmine a Kalinic, da Stepinski a Lasagna, l'eredità di Pazzini non è mai stata del tutto presa e ancora oggi si aspetta il famigerato attaccante che possa garantire gol e grandi prestazioni. Ovviamente non è facile, soprattutto in un momento storico come questo dove le richieste in denaro sono alte ele sue intenzioni di investimenti per quest'anno). Chiaro però che più non si trova un giocatore su cui davvero puntare, più si rischia di non concretizzare il gioco, che sarà anch'esso rivoluzionato con l'arrivo di Cioffi.Ora si parla ad esempio di Henry, punta centrale del Venezia, retrocesso in serie B, che ha però dimostrato grande fisicità e carattere. Un buon profilo a mio avviso, attorno al quale si potrebbe costruire una bella manovra.Insomma, ora è il momento di avere le idee chiare e di aver fiducia in esse, al di là appunto dei nomi che si fanno e non fanno.