In questa estate caldissima, il mercato gialloblù sembra sempre più avere una sola direzione, ossia quella dell'uscita del casello di Verona Sud. Via, lontano dall'arena e dall'Adige, verso la Capitale, verso la Brianza e la Francia, e a momenti anche verso il golfo napoletano.Gli acquisti finora fatti dalla società hanno un peso sicuramente molto minore rispetto alle uscite e con "peso" intendo ovviamente "valore in denaro".punti fondamentali di una rosa, oramai appartenente al passato, che aveva fatto davvero bene, che sapeva divertire e che regalava spettacolo. Ora che i pezzi sono stati smontati, quelli di ricambio sembrano non gradire ai più. È davvero così? Forse, ma è pure vero che ancora il mercato non è chiuso e c'è la possibilità che proprio nel finale il presidente Setti possa calare l'asso. O almeno si spera.Certo, in attacco con Djuric ed Henry qualcosa si è fatto, ma manca ancora almeno un elemento, vista la prossima partenza di Simeone. Capitolo centrocampo, in caso di addio di Ilic a seguito di Cancellieri, almeno due elementi dovrebbero essere innestati.La difesa ha bisogno infine di almeno un nuovo profilo, dato che Casale oramai è stato presentato a Roma.a ricoprire il valore di chi è partite. Invito però ancora ad un poco di pazienza, perché come detto, ancora non tutto è stato scritto.Setti come si sapeva, aveva l'intenzione di abbassare il monte ingaggi della squadra e soprattutto fare cassa ed è ciò che effettivamente sta facendo. Certo, mandare giù bocconi così amari non è mai appagante, ma la cena non è ancora finita e quindi la parola d'ordine è: attendere.qualsiasi situazione stia passando,. Lasciamo quindi lavorare i ragazzi in campo e la società nei suoi uffici, sino a che non arriverà la fine del mercato e il conto finale.