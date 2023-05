L'Hellas Verona torna dal Salento con il sole in faccia, metaforicamente parlando, e rischiara il cuore di tutti i tifosi gialloblù in questa giornata di pioggia. La compagginetroppo vicina per sentirsi fuori dai guai. Nonostante ciò però, questi punti che portano i gialloblù momentaneamente fuori dalle tre posizioni rosse, è una linfa importantissima per quanto riguarda la fiducia e il morale.ma quello che conta in questi case è la sostanza e per fortuna quel tiro di, uno dei pochi scoccati alla porta leccese, ha trovato una deviazione fatale per gli avversari. Bravissimo anche Montipò, forse il vero eroe di questa ultima speranza gialloblù.o quattro uscite davvero importanti. Quando hai un estremo difensore in forma, tutta la squadra poi trova maggior sicurezza, questo è chiaro.Appena arrivato, gol alla Lazio e alla Salernitana e partita molto bella contro la Roma. Poi l'infortunio e lo stop di alcune settimane, che hanno fatto deragliare la sua continuità. Nelle ultime tre uscite è stato completamente in panchina, per poi essere reinserito a partita in corso proprio ieri.ma anche e soprattutto in lui. Probabilmente queste ultime partite saranno per Ngonge l'occasione del riscatto e se la voglia del giocatore è quella vista a Lecce, c'è tutto di guadagnato.Potrebbe infatti essere un giocatore ritrovato e, se così fosse, sarebbe davvero fondamentale per mister Zaffaroni. Ora testa al Torino, una partita che non può essere sbagliata, soprattutto con l'aiuto di un Bentegodi che si preannuncia stracolmo.