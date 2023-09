Seconda sconfitta consecutiva del Verona e questa volta proprio al Bentegodi, contro una squadra che, diciamolo pure, è sicuramente superiore ai gialloblù. Queste due sconfitte, prendendole globalmente, si possono considerare abbastanza normali, dato che la caratura tecnica dell'avversario era ovviamente fuori portata. Detto ciò, però, si poteva fare di più ieri sera? Direi di sì. Ma andiamo con ordine.Insomma, non si può dire che nel secondo tempo la squadra di Baroni non abbia reagito e provato la via del pareggio, seppur rischiando sempre tanto in fatto di ripartenze avversarie. Il tutto però non è bastato e se guardiamo nel complesso, nonostante l'arrembaggio gialloblù, le occasioni davvero pericolose le hanno avute gli atalantini,c'è e non è legata alle due sconfitte, ma bensì ad una condizione che riguarda la fase offensiva.Questo Verona infatti non riesce a segnare con continuità. Guardiamo un attimo la pura statistica: le reti segnate da inizio campionato sono solamente 4, di cui la metà fatte contro la Roma. La percentuale è quindi un misero 0,64 % a partita. Cosa dicono questi dati?e compagni, la società non è riuscita a rivoluzionare questo comparto che ancora oggi fatica a decollare.Ieri è stato acclamato dal pubblico Thomas Henry, ritrovato dopo un lungo stop. Lui ci ha messo subito del suo, impegnandosi a fondo per ritrovare fin dai primi minuti un impatto positivo con il campo. Ha quindi fatto quel che doveva fare, senza trovare però la rete. Nulla di grave, anzi! Ha davvero dato tutto se stesso e ha giocato una buonissima partita, per essere appena rientrato dall'infortunio.Premesso tutto ciò però, la domanda che sorge spontanea è: basterà un ritrovato Henry per risolvere questo problema in attacco? Non credo che la risposta sia così automatica. Ricordiamo bene che l'anno scorso, fino alla sua sfortunata rottura del crociato, aveva collezionato solamente 2 reti in 16 partite giocate. Numeri di certo non esaltantila quale produce tanto ma non riesce a concretizzare, se non per azioni solitarie o sporadiche del soli Ngonge. Per Baroni quindi è arrivato il momento di trovare una soluzione tattica affinché la squadra renda il più possibile in fase offensiva, in attesa magari di un innesto decisivo nel comparto offensivo che quest'estate, fche si sblocchi presto la situazione, magari già dalla prossima partita contro un diretto avversario come il Frosinone.