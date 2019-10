Che bella vittoria! E che bell'Hellas visto contro la Sampdoria, in una partita praticamente quasi sempre dominata dai gialloblù, i quali hanno dimostrato una continuità con tutte le buone cose fatte vedere nelle partite precedenti. Una squadra in crescita che sembra avere sempre più margini di miglioramento e che sta progressivamente trovando una forma fisica perfetta.



In questa situazione bisogna sottolineare uno degli esempi concreti di questo inizio più che positivo di campionato, facendone nome e cognome: Sofyan Amrabat, calciatore olandese naturalizzato marocchino, che a centrocampo sta facendo vedere davvero ottime cose. Un profilo giovane, di 23 anni, che l'Hellas ha pescato tra le file del Club Bruges e sul quale ha subito riposto molte speranze, in primis il tecnico Juric. Giocatore tecnico, che sa abbinare anche una buona corsa oltre che ad un'altrettanta buona lettura delle situazioni offensive. Contro la Sampdoria ha dato dimostrazione al meglio di ciò che già avevamo apprezzato nelle scorse partite, ovvero che palla al piede non ha paura di cercare l'uno contro uno e che quando non è in possesso della sfera, ha i tempi giusti di inserimento per far male alle difese avversarie.



Juric sta puntando forte su questo ragazzo, il quale gli sta regalando tante soddisfazioni. Un attacco che pare star trovando la quadra per riuscire a decollare, non potrà che giovarne dalla crescita di questo giocatore, oltre che ovviamente tutta la squadra. Insomma bisogna tenerli gli occhi addosso, anche perché già alcune squadre si sono mosse per saperne di più. Ora godiamocelo appieno e che possa crescere di partita in partita.