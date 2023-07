Il mercato estivo dell'Hellas sta entrando nel vivo dell'azione e lo conferma il primo tassello arrivato in casacca gialloblù. E che tassello! Ci permettiamo di dire. Difatti, per quanto riguarda la panchina veronese c'è stata in questi giorno la fumata bianca per il ritorno di un grandissimo nome della storia gialloblù: Marco Baroni.al fianco di Malesani durante la stagione 2002-2003. Un uomo sempre amato dal pubblico giallobù, sia da calciatore che da tecnico, e questo ritorno è per questo sicuramente ben visto da tutta la piazza. Come carriera da allenatore,Insomma un profilo che ha ottenuto ottimi risultati in serie B e che anche a Lecce ha dimostrato buone doti, tutte in crescita. Diamo quindi un giudizio a questa operazione, analizzandola in tutti i suoi aspetti.e i tifosi hanno mostrato più e più volte di non aver gradito la gestione dell'intero movimento Hellas soprattutto dall'ultima estate passata. Pur stando sempre vicini alla squadra e supportandola ad ogni vittoria e sconfitta,Tutto ciò ha portato a fratture con la tifoseria, davanti alle quali di certo non si poteva rimanere impassibili.sia per la squadra sia per tutti i gialloblù, che ora possono vedere seduto in panchina uno che davvero ha l'Hellas nel cuore.Ovviamente, non è stata solo una scelta "romantica", ma soprattutto tecnica e quindi analizziamola sino in fondo, in modo puramente oggettivo. La domanda da porsi è chiaramente la stessa: scelta giusta o si poteva puntare su un profilo con più esperienza? TQualcuno potrebbe allora obiettare, e a mio modo di vedere anche giustamente, che forse serviva un allenatore più "rodato" per situazioni come quelle dell'Hellas: una squadra che deve essere rifondata e che deve cercare di ripartire dalle fondamenta.Per ora il contratto stipulato con Baroni è fino al 30 giugno 2024, quindi si presume un anno "di prova" in vista di una riconferma. Può aprire un nuovo ciclo quindi? Le carte ci sono tutte. Quel che però non dovrà mancare è la pazienza nei suoi confronti e soprattutto l'appoggio da parte della società nelle scelte tattiche e tecniche per la ricostruzione della squadra. Questo è il vero punto fondamentale, perché se le sue richieste non verranno accettate sin da subito, un rapporto costruttivo non potrà essere mai intrapreso veramente. Il mercato è entrato nel vivo e quindi, ancora una volta, staremo a vedere le prossime mosse della presidenza.