Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli è già quasi tempo di un'altra sfida difficilissima, ossia quella contro la Juventus. Nel frattempo, in settimana la squadra sta cercando di recuperare le forze non solo per affrontare i bianconeri a casa loro, ma soprattutto per approcciarsi a quelle che saranno giornate assai importanti per il proseguo del campionato.altrettante rivali per la salvezza finale. Non si può già dire che saranno partite da dentro fuori, questo è chiaro, ma fondamentali per la stagione, invece sì.Al fronte di queste sfide l'obiettivo principale per Baroni sarà quello di trovare una volta per tutte una quadra per la formazione iniziale dei gialloblùUn aspetto questo da non sottovalutare. Certamente Baroni ha l'attenuante di aver dovuto far fronte ad infortuni che purtroppo hanno tenuto fuori a giorni alterni elementi importanti della rosa, tra cui ricordiamoSe a questo aggiungiamo il fatto che anche alcuni giocatori in campo non stanno rendendo per quelle che sono le aspettative, come ad esempio Ngonge, ecco che la frittata è già bella che servita.vi è estremo bisogno di compattezza e di organizzazione: due fattori che non si possono pescare dal cilindro magico da un momento all'altro, ma sono frutto di un lavoro costante e ragionato.Stiamo forse intendendo che Baroni non sia all'altezza del compito? Certo che no.. Il nostro allenatore ha le carte giuste per prendere in mano questa squadra e plasmarla in modo solido e robusto.e continuare per questa strada senza più cambiare troppo le pedine. Compattezza e ragionevolezza, queste due dovrebbe essere le parole chiave di qui in avanti, al fine di vedere finalmente un Hellas più uniforme.tabile gara dopo gara.