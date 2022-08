C'è poco da dire e da commentare: il tracollo di ieri contro il Bari in Coppa Italia è stato davvero un disastro. Non solo per la figura fatta, ma soprattutto per quello che si è visto (o meglio, non si è visto) in campo. Zero voglia, zero concentrazione e zero idee. Questo è preoccupante, molto preoccupante, a una settimana dall'inizio del campionato contro uno squadrone come il Napoli. Insomma, questa partita deve servire da lezione per cambiare immediatamente marcia. Ora però, analizziamo meglio questo bruttissimo risultato, cercando di capire cosa davvero fa più paura.Innanzitutto partiamo da una piccola nota positiva: Thomas Henry, nuovo acquisto d'attacco ex Venezia, sembra già essere in buona forma ed è l'unico che si è a mio avviso salvato. Ha lottato con il suo grande carattere per tutta la gara, ha preso un palo e sbagliato un paio di occasioni. La sua caparbietà dovrà essere da esempio per il resto della compagine, la quale invece, purtroppo, ha fatto e dimostrato tutto il contrario. Lenti, prevedibili e soprattutto senza alcuna idea di gioco. Proprio quest'ultimo punto però è a mio avviso quello che fa più spavento. Certo, l'allenatore è arrivato da non molto, però almeno in questa partita non sembra essersi visto nulla della sua mano. Il gioco di questa squadra, ribaltata come un calzino dalle vendite estive, non è riuscita a costruire praticamente nulla. Azioni portate avanti con inerzia e quelle poche che arrivavano in fase offensiva, venivano sciaguratamente sprecate con finalizzazioni al limite dell'imbarazzo. La difesa poi completamente fuori. Guenter praticamente inesistente ne ha combinate di cotte e di crude. Hongla è andato a sprazzi mentre il resto del reparto completamente inconsistente.Insomma, una partita completamente da dimenticare, ma che deve essere un campanello d'allarme immediato per la nuova stagione. I nuovi innesti per ora sono risultati impalpabili, fatta eccezione come detto di Henry. Una rondine non fa di certo primavera, ma l'attenzione ora deve essere massima, anche da parte della società (soprattutto da parte della società), perché in questa stagione ci si gioca davvero molto dopo la rivoluzione fatta durante questa sessione di mercato. Ora voltare pagina subito e rialzarsi per il weekend prossimo. Farlo immediatamente o saranno davvero guai.