Che partita signori!Ieri sera contro il Bologna l'Hellas ha incassato la sua terza sconfitta consecutiva dall'inizio del campionato e rimane a zero punti insieme alla neopromossa Salernitana.ma ciò che più ha colpito è stato tutto quello che è successo dopo! Insomma un post partita davvero colmo di colpi di scena, sino alla notizia bomba di questa mattina, ossia l'esonero didopo solo tre giornate. Insomma, da ieri sera tutto è cambiato e ciò che si preannunciava come un commento a una prestazione che ha visto lati negativi ma anche alcuni positivi, si è trasformato in una vera e propria discussione sulle scelte e sulle strategie più ampie di questa società.Ore 22:45 di lunedì 14 settembre 2021:Guardando alla gara infatti si è potuto osservare come alcuni giocatori siano l'ombra di se stessi da inizio campionato, vedi Barak ed Ilic, i quali non si sono praticamente visti se non per errori grossolani. A dir la verità, tutto il centrocampo è sembrato davvero spento, troppo lento e prevedibile nelle giocate, senza quella qualità e velocità capace di armare l'attacco e offrire palloni pericolosi per gli attaccanti.almeno qualche partita, affinché si possa definire pronto per questo campionato.per un buon lasso del primo tempo invece ha dimostrato, seppur a sprazzi, un dettaglio di gioco davvero interessante. La difesa innanzitutto è ancora il punto più forte, o meglio,mentre il centrocampo, come detto, soffre delle partenze importanti dell'estate. Nonostante ciò però, qualche trama di gioco si era vista, a testimoniare che le potenzialità di questo gruppo comunque ci sono, anche se momentaneamente assopite.Poi però, nella nottata, il colpo di scena.deve aver digerito assai amaramente questa sconfitta. Tanto che in mattinata arriva la bomba:ex vice di Pirlo alla guida del club bianconero. Si capisce che una tale scelta abbia quindi bisogno di un commento approfondito, perché tutto non arriva per caso e se bisogna trovare delle colpe, in questi casi spesso non sono solo di una persona.in vario modo da tutto l'ambiente gialloblù. C'è chi lo ha accolto con entusiasmo e chi invece è stato scettico sin dall'inizio.seppur mantenendo qualche perplessità. Ciò che poteva essere l'Hellas per Di Francesco era senza dubbio una piazza dove cercare un rilancio dopo la brutta esperienza a Cagliari e questo poteva essere un motivo valido per credere in lui.il Verona non stava dimostrando comunque di essere una squadra totalmente assente e scarsa. Questo però non è evidentementeil quale ha voluto subito dare una scossa alla squadra con questa mossa che nasconde però delle possibili incomprensioni tra i due sin da inizio stagione. Tutto ciò è un'ipotesi però, nulla di vero, lo sottolineiamo, ma la verità verrà sicuramente a galla.queste tre gare c'è ben poco da dire. L'Hellas è ultima e seppur giocando a sprazzi bene, non è riuscita a concretizzare quel buon gioco costruito.senza tentare quel gioco offensivo che tanto ci aveva abituato il buon Juric.La domanda da porsi a questo punto è:Perché se la risposta fosse la seconda, allora pace fatta. Si ringrazia l'allenatore e si guarda avanti.Le decisioni prese sono davvero quelle volute oppure per altre ragioni si è voluto optare per ilo addirittura, a questo punto con l'arrivo di Tudor,Insomma, si capisce che tutto il cambiamento di questo martedì mattina può significare che qualcosa sin dall'inizio si è sbagliato, soprattutto sedato che si è sacrificato subito l'allenatore appena arrivato per cercare di dare una scossa alla squadra.poiché nulla sappiamo delle sue capacità alla guida di una squadra che oltretutto si è ridimensionata molto rispetto a quella che solo un anno fa divertiva e vinceva.perché il problema può risiedere alla radice, ovvero alla programmazione iniziale dell'intera stagione e