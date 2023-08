Abbiamo rotto il ghiaccio, e lo abbiamo fatto anche nel migliore dei modi, portando a casa i tre punti. La prima di campionato è oramai alle spalle e l'umore gialloblù è ottimo, grazie alla vittoria in casa dell'Empoli, in un momento nel quale le incognite sulla rosa di mister, che ad oggi ovviamente è tutto in divenire, ma soprattutto sotto quello mentale, per dare ai giocatori, nuovi e "vecchi", quella fiducia in più per iniziare questa lunga scalata che come primo obbiettivo, lo ricordiamo sempre, ha la salvezza da essere raggiunta quanto prima.Partiamo quindi subito da quest'ultimi.si sono viste principalmente nel primo tempo, quando la squadra ha fatto fatica a rodare il gioco. Azioni spesso troppo lente e prevedibili e un attaccoè sembrato sì in partita, ma troppo macchinoso e poco efficace. Il giocatore che più ha sofferto è stato appunto Ngonge, che non è parso (diciamo anche con un poco di stupore) in gran forma: molto impreciso e poco nel vivo dell'azione offensiva.ha fatto entrare Bonazzoli che con un guizzo ha trasformato una palla sporca nel primo gol stagionale suo e dell'Hellas, oltre che quello vittoria. Bene anche gli altri cambi, con un Saponara che poco a poco sta trovando la sua posizioneche si conferma guida imprescindibile per questo nuovo Hellas, punto inamovibile sul quale appoggiarsi per ricostruire un gruppo competitivo.magistralmente annullate da un sempreOra testa al prossimo impegno, contro la Roma in casa. Una partita che sembrerebbe già scritta, ma che a questo punto iniziale di campionato può invece essere apertissima. La parola d'ordine quest'anno deve essere: "mai aver paura di nessuno". Quindi giochiamocela come meglio sappiamo fare e aspettiamo di concludere qualche innesto dagli ultimi giorni di calciomercato.