Cosa c'è di più bello di un gol al debutto di un arrivo in casa Hellas? Stiamo parlando ovviamente di Borini, il neo-acquisto gialloblù, che proprio contro il Bologna ha segnato il gol del pareggio. Una rete estremamente importante, non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale, che, già alto per le belle prestazioni avute fino ad ora, non è potuto che crescere davanti alla gioia di vedere segnare alla sua prima gara uno dei giocatori che è arrivato per rinforzare questa rosa.



L'ex Milan ha giocato una partita importante, durante la quale si è immediatamente potuto notare la voglia di riscatto che lo stesso giocatore aveva. Lo abbiamo detto anche nello scorso "mania": Borini è un giocatore che fa del carattere, oltre che della tecnica, il suo cavallo di battaglia, sempre pronto a dare tutto per la squadra e a cercare il gol come meglio sa fare. Quello che voleva Juric era questo infatti: la squadra fino a metà del secondo tempo non è stata all'altezza delle aspettative, troppo compassata e incapace a reagire dopo il gol di Bani nel primo tempo. L'allenatore gialloblù ha chiesto alla dirigenza giocatori che sapessero sbloccare la partita ed ecco concretizzata la richiesta: Borini, subentrato proprio nei minuti finali, con la complicità di un Bologna in dieci uomini, ha preso immediatamente le redini del reparto offensivo e ha trovato dopo pochi minuti il gol del pareggio. Ecco, questo voleva Juric!



L'Hellas a quindi trovato, almeno a quanto appena visto, un ottimo tassello che può sbloccare la gara da un momento all'altro, anche partendo dalla panchina. Risulterà importante allora tenere lo stesso giocatore sempre "caricato" e pronto, ma questo è l'ultimo dei problemi, viste le sue caratteristiche (come detto in precedenza) e la bravura dello stesso Juric anche in questo tipo di "lavori".