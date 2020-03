Lo avevamo previsto: l'incontro a Genova con la Sampdoria non sarebbe stato semplice, per una miriade di motivi e di difficoltà, che purtroppo si sono concretizzate. Riepilogando questi giorni, quasi surreali per le notizie di cronaca che è inutile stare a ricordare, l'Hellas, come tutto il calcio italiano, si è fermato.ma che può essere riassunta semplicemente in una singola parola: distrazione. I gialloblù infatti stavano conducendo la gara senza particolari problemi, ma quando l'atmosfera surreale che ti circonda si insinua anche nella mente dei giocatori, ecco che la spina viene staccata e con essa anche la partita.Una rimonta per la Sampdoria più che meritata, dato che la squadra di Juric è praticamente sparita dal campo.giocare in queste condizioni non è assolutamente semplice, anzi. La decisione della Lega calcio di stoppare l'intero campionato sino al 3 aprile direi è doverosa, non solo, e soprattutto, per i tifosi e per la sanità pubblica, ma anche per gli stessi giocatori in campo.Non si sta dando la colpa dell'assenza di pubblico, ci mancherebbe altro, però sarebbe bello sapere come sarebbe finita se tutto fosse stato "come sempre".Poco importa comunque, perché un passo falso si può fare, in una stagione che sta andando oltre ogni aspettativa. La partita, come detto nello scorso "mania" era di estrema importanza per capire se la squadra poteva fare il salto di qualità tanto atteso. Con questa lunga pausa però, tutto viene rimandato alla ripresa del campionato, perché sarà fondamentale tornare in gioco al meglio della forma e la cosa non è affatto scontata.