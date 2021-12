Siamo reduci da due settimane davvero intense, questo nessuno può negarlo. Ieri si è chiuso un filotto di partite molto importanti per il Verona, purtroppo non nel modo che tutti si aspettavano o comunque che si sarebbero aspettati.nonostante una incredibile rimonta che si stava per realizzare, per la seconda volta dopo l'apoteosi di Venezia. Nel mezzopersa per 1-2, dove nel complesso si sono viste comunque molte belle cose. Detto questo, ci sono state alcune cose che sicuramente dovranno essere corrette e che meritano qui un commento più approfondito.Prima fra tutte, una rotazione di giocatori che non ha dato delle risposte soddisfacenti, almeno in alcuni reparti. Se ieri, ad esempio,Troppi, se consideriamo che il reparto difensivo gialloblù si è sempre contraddistinto per solidità e sicurezza. Ma cosa è andato storto allora e a chi, nel caso, si può imputare tale problema? Ed infine: quali possono essere le soluzioni e quali le conseguenze ?Partiamo subito dicendo che gli interpreti difensivi sono stati diversi in queste tre partite, con un turn-over secco contro l'Empoli e un cambio di centrale tra Venezia e Atalanta, cause forza maggiore.prima e Tudor poi. Detto ciò, se analizziamo più da vicino le partite, si può notare che il passivo secco subito arriva in determinati momenti di black-out, più o meno lunghi, che tutta la squadra ha dimostrato di subire. In laguna praticamente un tempo è stato regalato,Questi cali di concentrazioni si sono visti soprattutto, come si diceva, nel comparto difensivo, come se i giocatori staccassero la spina dell'attenzione senza motivi validi.Proprio per questo motivo non si può non considerare il ruolo di Tudor che, in questo particolare caso, risulta di fondamentale importanza. L'allenatore infatti è colui il quale dovrebbe evitare con tutti i mezzi dei cali di concentrazione come questi, soprattutto se ripetuti nel tempo e, siamo sinceri, da uno come Tudor ci si aspetta proprio questo.Questa squadra è capace di grandi prestazioni, lo si è visto e rivisto, ed è proprio per questo che fa ancor più rabbia veder buttar via partite in questo modo. Nulla di grave fintanto che si compie una vera e propria impresa come a Venezia, ma se questa non riesce, vedi ieri sera, l'amaro in bocca rimane, come anche i punti in classifica o altro.Insomma, la missione principale ora è quella di crescere sotto questo aspetto e non dare nulla per scontato.Tutto questo è risolvibile e ancora una volta la mano dell'allenatore sarà fondamentale!