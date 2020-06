Quando si vanno a ritoccare simboli storici non è mai un'operazione facile, per tanti e vari motivi. Se poi quel simbolo è niente di meno che il logo della squadra che più ami, ecco che il tutto si fa ancora più complicato e, soprattutto, delicato.dopo ben 25 anni dall'ultima modifica, andando scontornare e a semplificare un immagine che da sempre è stata il simbolo di una fese e di un intero territorio.ma anche sentimentale e nostalgica, e si sa bene che queste componenti nel calcio fanno la differenza.La scelta della società è stata però ponderata: se da un lato si è voluto dare una svolta a questo periodo di transizione, con un operazione che guarda al futuro, dall'altro lato la modifica del logo è stata comunque tale da conservare tutti gli elementi storici del movimento calcistico Hellas.Ciò che ovviamente risulta fondamentale in scelte simili è la ricercaconnubio tra voglia di guardare a un futuro importante e la consapevolezza di un grande passato.Il momento per una tale operazione è giustissimo quindi, in quanto all'interno della società e della squadra si respira sempre più quell'atmosfera dai grandi sogni e dalle grandi ambizioni e, come ci insegna la Juventus, anche i piccoli tasselli come il logo sono fondamentali nella costruzione di una grande squadra. Lo sguardo ora sarà rivolto alla ripartenza ufficiale del campionato, con la speranza che tutto quello che si è detto abbia sin da subito un riscontro positivo in campo.